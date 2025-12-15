Milan Sassuolo, pari amaro a San Siro: non basta la super prestazione di Bartesaghi. Segui gli aggiornamenti

La sfida tra Milan e Sassuolo si è rivelata una partita a due facce, un caleidoscopio di emozioni e risultati contrastanti. In campo, i rossoneri hanno mostrato lampi di brillantezza offensiva contro innegabili fragilità difensive, ma è negli episodi che si misura il vero valore della giornata.

Su tutti, spicca l’impresa di Davide Bartesaghi, il giovane talento del settore giovanile. Con la sua strepitosa doppietta, Bartesaghi non solo ha siglato due reti di grande importanza, ma è entrato di diritto nella storia del Diavolo, diventando il giocatore più giovane a realizzare due gol con la maglia rossonera. Questo traguardo eccezionale è la conferma più splendida dell’ottimo lavoro di sviluppo che il club meneghino sta portando avanti con i propri talenti.

La Gioia del Giovane Oscurata dalla Classifica

La stampa non ha potuto ignorare l’exploit del giovane difensore: i colleghi de Il QS, nell’edizione Il Giorno, hanno titolato con enfasi: “Bartesaghi, doppio sogno“, celebrando la sua prestazione mai vista per un ragazzo della sua età.

Tuttavia, la stessa enfasi è stata accompagnata da una nota di profonda amarezza per il risultato finale. Lo stesso quotidiano ha aggiunto: “Ma per Allegri è un pari amaro“. Il riferimento è al 2-2 finale che, di fatto, rallenta la corsa del Milan al vertice della Serie A.

Massimiliano Allegri, il navigato tecnico livornese subentrato sulla panchina rossonera, sa bene che questo punto perso pesa tantissimo. Considerando infatti il contemporaneo passo falso del Napoli (il club partenopeo) in trasferta a Udine, il Diavolo avrebbe avuto l’opportunità irripetibile di prendere o consolidare la testa della classifica.

L’Obiettivo di Tare: Consolidare la Struttura

Questo pareggio, dunque, non fa che aumentare la pressione sulla dirigenza. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, nominato per portare la sua visione internazionale e la sua esperienza nel calcio che conta, è chiamato a intervenire urgentemente sul mercato. La rosa appare corta e non sempre in grado di gestire la doppia sfida del campionato e delle coppe.

La missione di Tare, in perfetta sintonia con le richieste di Allegri, sarà quella di integrare l’organico con profili di alto livello per far sì che episodi di merito come quello di Bartesaghi possano essere celebrati con una vittoria piena, e non con un punto insoddisfacente. Il Milan ha bisogno di maggiore profondità per inseguire con concretezza il Tricolore.