Milan Sassuolo, i neroverdi si preparano al match di San Siro. Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Cresce l’attesa per la prossima giornata di campionato, che vedrà il Milan impegnato in casa a San Siro contro il Sassuolo. La squadra neroverde sta intensificando la propria preparazione, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i rossoneri, come spesso è accaduto in passato, soprattutto nelle sfide disputate nel capoluogo lombardo.

Il sito ufficiale del Sassuolo ha pubblicato il report dell’allenamento svolto ieri, confermando che il gruppo è tornato in campo anche oggi pomeriggio per una nuova e intensa seduta. La concentrazione in casa neroverde è massima, guidata dal loro allenatore Fabio Grosso, che cerca punti importanti per risalire la classifica.

Concentrazione Totale a Sassuolo

Il Sassuolo si presenta a San Siro come una squadra storicamente imprevedibile e capace di colpi a sorpresa. I neroverdi sanno che un risultato positivo contro il Diavolo darebbe una svolta morale e statistica alla loro stagione. Il report dettagliato degli allenamenti indica una squadra che lavora con grande intensità sulle tattiche di gioco e sulla condizione fisica, fattori che saranno cruciali per reggere l’urto contro il Milan.

Il tecnico del Sassuolo, Grosso, sta sfruttando queste sessioni pomeridiane per affinare i meccanismi e studiare le contromosse per neutralizzare il potenziale offensivo del Milan, anche se privo di Leao.

La Preoccupazione di Allegri e le Contromisure di Tare

In casa Milan, il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, è ben consapevole della tradizione negativa che vede il Diavolo spesso in difficoltà contro gli emiliani, specialmente in casa. La preparazione in quel di Milanello è stata segnata dalle assenze importanti, in primis quella di Rafael Leao.

Allegri sta lavorando per trovare soluzioni tattiche che garantiscano il giusto equilibrio tra attacco e difesa, cercando di limitare gli eccessivi rischi visti nell’ultima rimonta contro il Torino. La disciplina e la concretezza saranno le parole d’ordine per affrontare un Sassuolo che non ha nulla da perdere.

L’impegno in arrivo, e soprattutto la necessità di evitare un passo falso prima della Supercoppa in Arabia Saudita, spingono il Direttore Sportivo, Igli Tare, il dirigente albanese, a monitorare la situazione. Tare sa che le prestazioni altalenanti del Milan in casa non possono essere tollerate, e una vittoria convincente contro un avversario storicamente ostico sarebbe un segnale di solidità per la squadra e per il progetto tecnico-sportivo. Il Milan deve dimostrare di saper affrontare le sfide con la giusta determinazione per consolidare la propria posizione in classifica.