Milan Sassuolo, per Allegri necessario sfatare un tabù: San Siro deve essere un alleato

Milan Sassuolo – Massimiliano Allegri per sfatare il tabù neopromosse, 5 i punti persi con Cremonese e Pisa

La sfida di domani a San Siro tra il Milan e il Sassuolo, in programma alle ore 12:30, non è soltanto l’ultima partita casalinga prima della pausa e della partenza per la Supercoppa. Per la squadra di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che predilige la concretezza e la solidità, l’incontro rappresenta un banco di prova cruciale per sovvertire un fastidioso tabù sorto proprio in questa stagione: le difficoltà incontrate contro le squadre neopromosse.

Precedenti Amari a San Siro

I rossoneri hanno finora faticato in maniera sorprendente contro le formazioni appena approdate in Serie A. Il dato è impietoso e non lascia spazio a interpretazioni: nelle due precedenti sfide disputate a San Siro contro le neopromosse, il Milan ha raccolto risultati decisamente insoddisfacenti.

Contro la Cremonese, i rossoneri hanno subito una sconfitta inattesa (1-2), un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca e ha evidenziato problemi di approccio e finalizzazione. Ancora più recente è il pareggio (2-2) ottenuto in extremis contro il Pisa, una partita in cui il Diavolo ha rischiato seriamente la disfatta e si è salvato solo nel finale.

Questi precedenti suggeriscono una tendenza preoccupante: la difficoltà per il Milan di imporre il proprio gioco e trovare la via della rete contro squadre che si chiudono con determinazione e sfruttano le ripartenze.

Sassuolo: Necessario Rompere il Digune

La partita contro il Sassuolo di Fabio Grosso, l’ex terzino campione del mondo e ora allenatore che trasmette grinta, assume quindi un significato che va oltre i tre punti in palio. È necessario che il Milan dimostri maturità e concentrazione per chiudere la stagione casalinga con una vittoria convincente.

Giocatori chiave come Luka Modrić, il regista croato insostituibile, e Christian Pulisic, l’esterno americano dalla velocità fulminea, saranno chiamati a guidare l’assalto e a sbloccare partite che, contro avversari teoricamente inferiori, si sono rivelate trappole mentali e tattiche.

Per il Milan, ottenere la vittoria contro il Sassuolo non è solo importante per la classifica, ma è vitale per ristabilire la superiorità del Diavolo in casa e dimostrare di aver imparato la lezione dai recenti e amari precedenti contro le neopromosse.