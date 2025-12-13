Carnevali: «Allegri uno dei migliori allenatori in assoluto. Tornare a San Siro per noi è già un onore»

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di mister Massimiliano Allegri, tecnico del Milan

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, prossimo avversario del Milan, ha rilasciato un’intervista e il Corriere dello Sport ha riportato le sue dichiarazioni.

Ha speso bellissime parole nei confronti di Massimiliano Allegri, attuale tecnico rossonero, con il quale ha dichiarato di avere un legame speciale.

UN LEGAME PARTICOLARE – «Ha allenato da noi e a Pavia era un mio giocatore quando ero direttore generale, c’è un legame particolare. È uno degli allenatori italiani migliori in assoluto. Giochiamo contro una grande squadra, già tornare a San Siro è un onore, siamo contenti e fiduciosi. Noi, al di là dell’anno della retrocessione, in tutti questi anni di Serie A abbiamo portato avanti un progetto serio, che continua grazie all’appoggio della proprietà».