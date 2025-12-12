 Carnevali: «C'è interesse. Non c'è alcuna trattativa»
Carnevali: «Sentiamo che c’è interesse. Ma al momento non c’è alcuna trattativa»

2 ore ago

Carnevali a margine dell’Assemblea della Lega Serie A ha fatto chiarezza sul futuro di Tarik Muharemovic, accostato a diversi club

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Tarik Muharemovic. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Assemblea della Lega Serie A che si è tenuta nella giornata di oggi.

Il difensore centrale classe 2002, che può ricoprire tutti i ruoli della difesa a tre e che sta facendo un’ottima stagione è stato accostato a diversi club di Serie A. Tra questi anche l’Inter e il Milan.

NESSUNA TRATTATIVA«Sentiamo che c’è interesse, ma l’unica cosa che sappiamo è che Muharemovic è un calciatore di grandi qualità. Al momento non c’è nessuna trattativa con nessun club».

