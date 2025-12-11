Milan Sassuolo, Allegri pensa alla Supercoppa Italiana. Le scelte per domenica. Segui le ultime sui rossoneri

La settimana del Milan è dominata dalla preparazione per la difficile sfida casalinga contro il Sassuolo di Grosso, un avversario che storicamente ha creato non poche insidie al Diavolo. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico toscano del pragmatismo, deve affrontare l’incontro con una rosa già di per sé corta e ulteriormente falcidiata dagli infortuni. L’ultimo e più preoccupante stop è quello di Rafael Leao, che complica i piani tattici in vista del primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana.

Leao: Sospiro di Sollievo, Niente Lesioni all’Adduttore

I recenti esami strumentali sul talentuoso esterno portoghese, Rafael Leao, hanno fortunatamente scongiurato lesioniall’adduttore. Tuttavia, il numero 10 dei rossoneri dovrà seguire un ciclo di terapie mirate per prevenire un problema ben più grave e insidioso come la pubalgia.

Di conseguenza, Leao non sarà a disposizione per la partita di campionato contro il Sassuolo. La buona notizia per i tifosi e per lo staff di Allegri è che il portoghese volerà regolarmente con la squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa, dove dovrebbe essere pronto per la semifinale di Riad contro il Napoli.

Stesso scenario per l’attaccante Santiago Gimenez, soprannominato il “Bebote“, ancora indietro di condizione fisica e mentale dopo il lungo stop. Anche lui dovrebbe rientrare tra i disponibili per il big match di Supercoppa.

La Gestione dei Big: Il Turno di Modrić e le Scelte Tattiche

Un altro tema caldo per Massimiliano Allegri è la gestione del centrocampo. Sebbene Luka Modrić, il Pallone d’Oro croato, sia un elemento instancabile e quasi insostituibile, la serie di impegni ravvicinati impone un dosaggio attentodelle sue energie. Per quanto il croato “da mezzo al campo non si tolga,” dovrà essere gestito per averlo al top nelle gare decisive.

In questo senso, il nuovo acquisto Ardon Jashari, il giovane centrocampista svizzero, offre un’alternativa credibile per farlo rifiatare.

L’emergenza si estende anche sulla fascia dove Alexis Saelemaekers sta patendo gli straordinari a causa dell’infortunio di Zachary Athekame, prossimo al rientro. Dato che il belga non convince del tutto, Allegri starebbe sperimentando Loftus-Cheek sulla fascia, riproponendo la soluzione d’emergenza già vista nel finale della partita vinta a Torino. Questa necessità di adattare i ruoli evidenzia la priorità per il DS Igli Tare, il dirigente albanese, di intervenire sul mercato per dare ad Allegri una rosa più profonda e bilanciata per il prosieguo della stagione.