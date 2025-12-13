Milan Sassuolo, turnover per Allegri? Prima della Supercoppa si pensa ai neroverdi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, ha fatto il punto della situazione in infermeria, sottolineando come il vero rinforzo per la sua squadra non sia da cercare necessariamente sul mercato, ma nel recupero dei giocatori attualmente fuori gioco. Intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, il tecnico toscano ha ribadito la crucialità di riavere a disposizione tutti gli effettivi.

La rosa dei rossoneri, sebbene sia ritenuta di alto livello dal club, ha sofferto di una serie di infortuni che hanno accorciato drasticamente le scelte a disposizione dell’allenatore livornese nelle scorse settimane.

La Panacea per la Rosa: Avere Più Opzioni

Allegri ha espresso con chiarezza la sua priorità, che coincide con l’obiettivo di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivodel Diavolo: ricostituire l’organico al completo. La disponibilità di elementi di qualità, anche in panchina, è considerata fondamentale per affrontare il fitto calendario e la parte decisiva della stagione.

Il rientro di giocatori chiave è visto come l’unico modo per dare respiro ai titolari e aumentare la competitività in ogni ruolo. “Il fatto di recuperare Athekame, Fofana e Leao già riempiamo più la panchina,” ha spiegato Allegri, facendo riferimento al talentuoso esterno portoghese Rafael Leao e agli altri giocatori, la cui assenza ha pesato nelle rotazioni.

Gimenez e l’Attacco: Priorità Assoluta di Allegri

Tra i rientri più attesi, l’allenatore ha specificato l’importanza di Santiago Gimenez, il giovane attaccante che può offrire una solida alternativa in avanti. “Ecco perché è importante recuperare Gimenez,” ha chiosato Allegri.

La sua presenza è vitale, specialmente considerando che l’attacco è il reparto su cui il nuovo DS Tare, l’ex dirigente della Lazio, sta concentrando i suoi sforzi in vista del mercato di gennaio. Avere quattro o più opzioni offensive completamente recuperate, tra cui l’esperto Olivier Giroud, permette ad Allegri di avere la flessibilità tattica necessaria per affrontare sia il Sassuolo che gli impegni successivi, inclusa la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Il Milan ha bisogno di una panchina forte e profonda per sostenere le ambizioni di vertice, e la collaborazione tra Allegri e Tare è interamente focalizzata su questo obiettivo primario.