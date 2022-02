Cincotta: «Milan? Ha dimostrato come sapevamo di avere altri valori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Antonio Cincotta, allenatore della Sampdoria Women, ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia Femminile per mano del Milan. Le sue dichiarazioni su Instagram.

DICHIARAZIONI – «Per noi l’obiettivo era quello di arrivare ai quarti di finale, obiettivo raggiunto, per noi assolutamente non scontato. Il Milan ha dimostrato come sapevamo di avere altri valori, e queste gare è sempre bello giocarle a prescindere da tutto. A loro i nostri complimenti ed un in bocca al lupo per le semifinali di Coppa Italia Femminile».