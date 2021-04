Milan-Sampdoria, probabili: dubbi per Ranieri, Pioli sorprende tutti con una mossa inaspettata che desta sicuramente molta curiosità

Milan-Sampdoria, ballottaggio in difesa sul centro destra: le ultime di formazione. Le alternative di Ranieri a Bereszynski.

Milan-Sampdoria è alle porte. Tra poche ore la squadra di Claudio Ranieri scenderà in campo per affrontare la compagine di Stefano Pioli. Il tecnico ha diversi dubbi di formazione legati soprattutto alla stanchezza di alcuni giocatori tornati dagli impegni con la nazionale.

DUBBI DA GENOVA- Preoccupa maggiormente la condizione fisica di Bartosz Bereszynski. Se il terzino non dovesse recuperare, Maya Yoshida è il primo candidato a sostituirlo. Il giapponese ha superato nelle gerarchie Alex Ferrari. Se così fosse la coppia dei centrali sarebbe formata da Lorenzo Tonelli e Omar Colley, come riporta La Repubblica.

PIOLI- Donnarumma in porta, difesa a 4 con Saelemaekers (terzino al posto di Dalot) e Theo Hernandez sugli esterni, in mezzo Tomori e Kjaer, fuori Romagnoli ancora infortunato. In mediana si rivede Bennacer dal primo minuto, con lui Kessie ad alternare la forza fisica alla tecnica. Ibrahimovic guiderà il gruppo d’attacco, alle sue spalle Calhanoglu, a destra Saelemaekers e a sinistra Rebic.

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Saelemaekers, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2)- Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella.