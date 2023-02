Milan Sampdoria Primavera 0-1 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la diciannovesima giornata di campionato

Al PUMA House of Football il Milan Primavera va a caccia della prima vittoria del 2023. I rossoneri, terzultimi in classifica, sfidano la Sampdoria in un match delicatissimo. Segui la cronaca del match.

Milan Sampdoria Primavera 0-1 LIVE: la cronaca del match

1‘ – Comincia la gara. Primo possesso per i rossoneri.

10‘ – Avvio equilibrato di match. La Samo fa la partita, il Milan prova a pungere in ripartenza.

20‘ – Primo tiro in porta dopo un avvio soporifero di gara. Ci prova Pozzato da fuori, tiro centrale facile da bloccare per Nava.

30‘ – Prova ad alzare un po’ il baricentro il Milan che prende coraggio con qualche iniziativa personale di Alesi e Cuenca.

36‘ – Occasione per la Samp con Di Mario che arriva a concludere al volo in area dopo un cross di Porcu. Palla alta.

39′ GOL SAMPDORIA – Montevago riceve palla al limite e serve Pozzato con un pallone alto. Il trequartista calcia al volo bucando Nava sul secondo palo.

40‘ – Gran giocata di Alesi sulla sinistra. Il capitano va via sul fondo e mette al centro un bel cross su cui Stalmach non arriva per millimetri.

FINE PRIMO TEMPO – Sampdoria in vantaggio all’intervallo.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Sampdoria Primavera 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 39′ Pozzato

MILAN (4-3-3): Nava; Casali, Simic, Nsiala, Malaspina; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, Mangiameli, Alesi. A disp.: Bartoccioni, Torriani, Bozzolan, Gala, El Hilali, Traore, Foglio, Parmiggiani, Scotti, Sia, D’Alessio, Paloschi, Longhi. All.: Abate

SAMPDORIA (3-4-1-2): Tantalocchi; Migliardi, Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato; Montevago, Ivanovic. A disp.: Zorzi, Scardigno, Villa, Malagrida, Chilafi, Ntanda, Straccio, Caruana, Leonardi, Savio, Tozaj, Peretti. All.: Tufano.

ARBITRO: Virgilio di Trapani

ASSISTENTI: Lencioni di Lucca e Lisi di Firenze.

AMMONITI: 26′ Di Mario, 29′ Zeroli