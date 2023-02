Pagelle Milan Sampdoria Primavera 1-1: Traorè spacca la partita

Pagelle Milan Sampdoria Primavera: i voti ai protagonisti del match valido per la diciannovesima giornata di campionato

Le pagelle del match tra Milan e Sampdoria Primavera. Gara terminata sul risultato di 1-1. LA CRONACA DEL MATCH

Nava 6: Sempre sicuro nelle uscite, incolpevole sul gol.

Casali 5: Prova a spingere ma tecnicamente concede qualcosa. Va vicino alla rete. Difensivamente soffre.

Simic 6,5: Solita prova di forza del centrale serbo, intraprendente anche nello sganciarsi in fase offensiva.

Nsiala 6: Gioca una gara ordinata.

Malaspina 5,5: Arriva spesso sul fondo ma è impreciso nei cross.

Zeroli 6: Sempre presente in ogni zona del campo, si divora un gol clamoroso nel secondo tempo.

Stalmach 5: Può dare di più, giocate troppo scolastiche per uno con la sua tecnica. (Dal 56′ Gala 6: Tanta intensità)

Eletu 5,5: Meno pulito del solito in cabina di regia.

Cuenca 6: Prova qualche spunto personale ma gli manca il guizzo vincente. (Dal 56′ Traorè 7,5: Game changer. Il suo ingresso dà la scossa alla squadra, il suo piede è fatato nella punizione del pareggio. Altro livello)

Mangiameli 5: Chiamato ad una gara di sacrificio, riceve palloni non semplici e spesso non riesce a domarli nel migliore dei modi. (Dal 76′ El Hilali 5,5: Non trova il guizzo dei suoi)

Alesi 5,5: Poco incisivo, spesso preferisce fare un tocco in più che la giocata decisiva. (Dall’88’ Scotti S.V.)