Zirkzee Milan, spunta un RETROSCENA sulla clausola dell’attaccante del Bologna: ecco quanto COSTA l’olandese. Le ultime in vista della prossima estate

Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del Milan per rinforzare l’attacco rossonero, sarà l’uomo mercato della prossima estate di Serie A.

Secondo quanto riportato da TMW, che conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, la clausola da 40 milioni di euro non vale solamente per il Bayern Monaco. Infatti, per via di un accordo stipulato con il suo agente Kia Joorabchan, è aperta anche alle altre eventuali società interessate, dunque anche al club rossonero. C’è però un distinguo per queste ultime, che dovranno farlo entro il mese di luglio, altrimenti si va all’anno successivo (ogni anno si rinnova).