Conte Milan, CLAMOROSO retroscena sul futuro del tecnico: c’è la DECISIONE dei rossoneri! Ecco cosa filtra

Clamorosa indiscrezione per quanto riguarda la ricerca del nuovo allenatore del Milan, in particolare per la corsa ad Antonio Conte.

Infatti, secondo quanto riportato dal Il Mattino, il club rossonero si sarebbe definitivamente defilato nella corsa per il tecnico salentino e, ad oggi, l’unica alternativa per l’ex Juve in Italia sarebbe il Napoli.