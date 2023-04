Milan, intrecci di mercato con la Salernitana: offerto Adli, in cambio.. L’idea è cedere Adli in prestito e risolvere un problema

Il Milan crede nelle qualità di Yacine Adli, ma Pioli lo reputa ancona troppo lento per i ritmi del calcio italiano e dello stesso Milan. Per questo, l’idea dei rossoneri sarebbe quella di cederlo in prestito, per farlo ambientare nel campionato italiano.

La soluzione perfetta potrebbe essere quella della Salernitana: lì potrebbe ritrovare Paulo Sousa, allenatore che l’ha lanciato nel Bordeaux. Una soluzione che risolverebbe anche un problema al Milan: i rossoneri devono inserire giocatori italiani in rosa. Il nome perfetto potrebbe essere Pasquale Mazzocchi, esterno difensivo della Salernitana che gioca sia a destra sia a sinistra. Lo scrive Tuttosport.