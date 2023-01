Sandro Tonali ha siglato l’assist e il gol vittoria del Milan contro la Salernitana. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani

Un super Sandro Tonali nel Milan nella vittoria contro la Salernitana. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 7,5: «Assist tottiano per Leao, destro perentorio alla Ibra per il raddoppio. E poi mille altre cose. Sempre dentro alla partita, arma tattica per creare la superiorità sulla trequarti e poi pronto a ripiegare per evitare guai.»

Tuttosport, 8: «Prestazione di quantità e qualità: l’assist per Leao e il gol caparbio. A cui aggiunge un enorme lavoro in copertura»

Corriere dello Sport, 7,5: «L’assist di prima per Leao è una delizia e il tiro del bis un colpo da biliardo. Moto perpetuo sul centro-sinistra, costringe Coulibaly a seguirlo come un’ombra. Decisivo, sempre nel vivo dei giochi che contano.»