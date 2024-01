Milan, in cosa è migliorato Pulisic? La risposta arriva dallo statunitense

Milan, in cosa è migliorato Pulisic in questa stagione con i rossoneri? La risposta arriva dallo statunitense

Le parole del rossonero Pulisic al The Athletic sul suo ruolo e sui miglioramenti in questa stagione.

RUOLO – «Ho imparato molto, soprattutto giocando sulla fascia destra. Ho imparato molto a trovare i momenti giusti per entrare dentro al campo. Sono migliorato anche con il mio piede debole e nel trovare le soluzioni giuste, i momenti giusti per ripiegare in difesa. In questo senso sono migliorato molto dal punto di vista tattico»

L’INTERVISTA DI PULISIC AL THE ATHLETIC