Milan Roma: la sconfitta costa l’esonero a Mourinho? Il possibile scenario

La sconfitta di ieri sera della Roma contro il Milan potrebbe costare carissimo a Mourinho. Call dei Friedkin per decidere il suo futuro

Il futuro di Jose Mourinho alla Roma potrebbe essere arrivato alla conclusione. I risultati dell’ultimo periodo, compresa la sconfitta di ieri sera contro il Milan e la classifica condannerebbero il tecnico portoghese, mentre si è già scatenato il toto-sostituto, con Daniele De Rossi favorito come traghettatore per portare la squadra fino alla fine della stagione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio è attesa una call tra la famiglia Friedkin, proprietaria del club, e la dirigenza, in particolare con la Ceo Lina Souloukou: il punto della riunione è quello di decidere il futuro dello Special One: se dargli ancora una fiducia a tempo, o decidere per l’esonero e decidere il nuovo allenatore.