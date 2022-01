Highlights e gol Milan Roma: le immagini del match – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha ottenuto il primo successo del 2022, battendo la Roma a San Siro. Ecco i gol e gli highlights del match

Prima partita del 2022 per il Milan di Stefano Pioli che ospita la Roma a San Siro. Situazione di piena emergenza per i rossoneri nel reparto difensivo. Nonostante questo i rossoneri si impongono 3-1. Primo tempo chiuso in vantaggio di una rete grazie al rigore di Giroud e la rete di Messias, con Abraham che accorcia. Nella ripresa succede di tutto la Roma chiude in 9, espulsi Karsdorp e Mancini, Leao chiude il match. Ibra sbaglia il rigore del 4-1. Prima vittoria dell’anno per i rossoneri

Il club rossonero ha po pubblicato il video con i gol e gli highlights del match sul proprio profilo Twitter