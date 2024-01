Milan Roma, prima gioia per Adli: il gol mancava da 805 giorni. La statistica sul centrocampista rossonero

Milan Roma l’ha sbloccata Adli con una bella rete, la prima in rossonero. Ecco la statistica proposta da Opta sul francese.

STATISTICA – «Yacine Adli ha segnato un gol in una gara di uno dei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dal 31 ottobre 2021: 805 giorni fa – vs Reims con la maglia del Bordeaux. Ritrovato».