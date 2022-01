Milan Roma: Mourinho sorride. Recuperato un big per il match di San Siro, in programma il 6 gennaio. Le ultime sui giallorossi

Buone notizie per la Roma in vista dei primi incontri del 2022. Come riferito da Sky Sport, José Mourinho avrà a disposizione Lorenzo Pellegrini, fermo dal 28 novembre per un infortunio al quadricipite.

Il centrocampista ha svolto l’allenamento in gruppo, recuperando così al 100% dai suoi problemi fisici. Ci sarà già il 6 gennaio contro il Milan, così come il 9 all’Olimpico con la Juve.