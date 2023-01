Milan-Roma? L’analisi di Massimo Orlando

Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato della prossima gara del Milan di Pioli contro la Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così di Milan-Roma:

«L’Inter ha giocato una grande partita col Napoli e lo ha ridimensionato. Milan-Roma credo sia la partita da tenere sott’occhio. Il Milan ha una grande occasione, la Roma gioca male ma porta a casa vittorie come la Juventus. Anche la Juve gioca male ma porta a casa punti e va bene così. Ma non so quanto possa durare di fare così».