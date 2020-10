Milan-Roma, i precedenti tra i due club che si sfideranno lunedì a San Siro

Milan-Roma, i precedenti tra le due squadre che lunedì si sfideranno a San Siro per il match valevole la quinta giornata di serie A

171º confronto in Serie A tra Milan e Roma: avanti i rossoneri per 75 successi contro i 45 dei giallorossi, 50 pareggi completano il quadro. La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più volte in Serie A (75 successi rossoneri in 170 sfide).

Milan e Roma hanno pareggiato soltanto una delle 19 sfide di Serie A disputate nel mese di ottobre: completano il bilancio 12 successi rossoneri e sei giallorossi (inclusi i due più recenti).