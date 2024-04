Milan Roma, che errore di Pioli!: «Ingresso da urlo, doveva giocare lui»

Milan-Roma, grave errore l’errore di valutazione di Pioli su Chukwueze: il nigeriano impatta bene sul match contro i giallorossi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea l’ottimo ingresso in campo di Samuel Chukwueze ieri sera nel secondo tempo tra Milan e Roma. Di seguito la pagella del nigeriano con tanto di tirata d’orecchie a Pioli:

PAROLE – «Prendetela anche come una provocazione, ma in un quarto d’ora Chukwueze, a destra per Pulisic, combina più di tutti: un tiro, un paio di recuperi, cross e un’incursione in slalom (con traversa di Giroud). Doveva giocare».