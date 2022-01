Milan Roma: ecco le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Roma 3-1, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Ecco le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina

Milan Roma 3-1, match valido per la ventesima giornata di Serie A. Ecco le pagelle rossonere dei Quotidiani Sportivi in edicola questa mattina

Maignan il migliore in campo (7,5): «Protagonista assoluto, mura due volte Zaniolo e dice di no in un momento chiave della ripresa a Mkhitaryan e Abraham. Impedendo il 2-2 ai giallorossi, lancia il Milan verso il successo».

Super prova anche di Tonali e Leao (7,5). Molto bene Florenzi e Theo Hernandez (7). Buona prova per Messias e Giroud (6,5). Sufficienza per gli altri.