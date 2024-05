Vagnati a Sky: «Europa? Dobbiamo vincere le ultime due partite. Su Juric voglio dire questa cosa»

Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ha parlato a Sky prima della partita contro il Milan di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

PROSPETTIVE EUROPA – «Nel corso della stagione la squadra, soprattutto negli allenamenti, ha sempre dato tutto. Non si può dire nulla. Ora mancano 180′, dobbiamo fare due vittorie perché ci può consentire di fare qualcosa che i ragazzi meritano».

FUTURO JURIC – «Finite queste due partite parliamo senza problemi. Non mi sembra corretto nei confronti del club, dello staff e dei tifosi che ci stanno. Sono due partite importanti. Tre anni fa non eravamo in questa situazione, dobbiamo ringraziare quanto fatto».