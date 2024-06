Calciomercato Milan, Scaroni SVELA: «È questa la nostra priorità per l’estate». L’OBIETTIVO dei dirigenti rossoneri

Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni dell’agenzia Dire per parlare delle possibili mosse del calciomercato Milan, non solo per quanto riguarda le uscite ma anche per i possibili colpi in entrata: l’obiettivo principale sembra essere il nuovo attaccante.

PAROLE – «Se ci danno 150 milioni lo impacchetto, io sono molto venale. Adesso la priorità è il centravanti».

