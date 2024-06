Biasin sicuro su Di Lorenzo: «Rottura irrimediabile, credo che dietro ci sia solo una cosa». Le sue dichiarazioni

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio parlando anche del futuro di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e obiettivo del Milan per il prossimo mercato.

PAROLE – «La rottura è quasi irrimediabile. Tornare indietro dopo le dichiarazioni di Giuffredi non è semplice. Poi magari arriva Conte e lo convince, però effettivamente un certo tipo di uscite, per te che sei stato uno dei simboli dello scudetto… Io credo che abbia già un accordo, che poi vale quello che vale perchè storicamente De Laurentiis può perdere un giocatore perchè ha la clausola, Higuain, ne può perdere un altro perchè va a zero, Zielinski, ma quando si tratta di vendere o lo fa all’estero o difficilmente lo fa in Italia e ad una diretta concorrente. Io so che Di Lorenzo ha fatto una chiacchierata con Giuntoli e anche abbastanza avanzata».