Guirassy Milan, c’è una big di Serie A a sorpresa sull’attaccante. Il punto sul suo futuro

Guirassy Milan, c’è una big del campionato di Serie A a sorpresa sull’attaccante dello Stoccarda. Il punto sul suo futuro

A sorpresa ci sarebbe un nuovo club di Serie A sulle tracce di Serhou Guirassy, attaccante di proprietà dello Stoccarda e presente nella lista del calciomercato Milan come possibile rinforzo per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il Napoli starebbe pensando a lui nel caso in cui non dovesse andare in porto l’operazione Lukaku (l’obiettivo preferito da Antonio Conte).