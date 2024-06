Finale Champions League: il Borussia non riesce a sfatare questo TABÙ. C’entra il Milan

Finale Champions League: il Borussia non riesce a sfatare questo TABÙ. C’entra anche il Milan: tutti i dettagli

Trionfa ancora una volta il Real Madrid: la squadra allenata da Carlo Ancelotti sa soffrire, reggere agli assalti del Borussia Dortmund e vince 2-0 grazie alle reti di Carvajal e Vinicius.

I tedeschi non sfatano il tabù e si aggiungono alla lista dei club (di cui fanno parte anche il Liverpool e l’Inter) che hanno eliminato il Milan ma non sono poi riusciti a vincere in finale.