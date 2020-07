Milan-Roma e Milan-Juve: al via il rimborso dei biglietti

Ecco le procedure di rimborso per i biglietti di Milan-Roma e Milan-Juventus del Campionato Serie A TIM 2019/20

Le procedure di rimborso per i biglietti di Milan-Roma e Milan-Juventus del Campionato Serie A TIM 2019/20 sono attive da lunedì 6 luglio con modalità differenti a seconda del canale di vendita utilizzato per l’acquisto, così come dettagliato di seguito:

Biglietti acquistati online sul sito ufficiale acmilan.com:

– Non è necessario presentare una richiesta specifica, i biglietti saranno annullati e rimborsati in automatico.

– L’importo pari al prezzo pagato per il biglietto verrà automaticamente riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto originario (in caso la carta di credito sia scaduta o revocata, rivolgersi alla propria banca per chiarire le modalità di riaccredito).

– Le procedure di riaccredito saranno effettuate nella seconda settimana di luglio.

– L’importo tornerà disponibile sulla carta in funzione dei tempi tecnici dell’istituto bancario, indicativamente 15/30 giorni dalla data del riaccredito.

Biglietti acquistati presso la sede Casa Milan, le filiali Banco BPM e i punti vendita Vivaticket:

– È necessario presentare domanda di rimborso sul portale web disponibile all’indirizzo rimborsi.acmilan.com.

– L’importo pari al prezzo pagato verrà accreditato su conto corrente bancario indicato dall’utente in fase di richiesta online.

– Sarà possibile presentare la richiesta entro il termine tassativo del 5 agosto 2020. Non sarà possibile accettare richieste dopo tale data.

– Per ogni informazione in merito ai documenti da tenere a portata di mano vai su rimborsi.acmilan.com.

Per abbonamenti stagionali, abbonamenti al girone di ritorno e games pack (pacchetti partite) si ricorda che le modalità di rimborso delle quote relative alle gare non fruite, incluse Milan-Roma e Milan-Juventus, verranno indicate entro la fine della stagione Serie A TIM 2019/20. Gli aggiornamenti saranno comunicati sul sito acmilan.com nelle prossime settimane.

A questo link, invece, trovi le modalità di rimborso per Milan-Genoa, mentre qui puoi trovare le modalità di rimborso per gli abbonati.

Fonte: acmilan.com