Milan Roma, quali sono le condizioni di Dybala: le parole di De Rossi dopo il Lecce. Cosa filtra verso l’Europa League

Daniele De Rossi ha commentato a DAZN il pareggio della Roma contro il Lecce e ha analizzato le condizioni di Paulo Dybala in vista della sfida contro il Milan in Europa League.

MANCATO RIGORE – «Dal campo non ho visto niente, ma ho rivisto dopo sul tablet che non ci è stato dato un rigore netto. Peccato, perché se c’è un rigore lo devi dare soprattutto in un’epoca come questa dove basta calpestare un mignolo. A me piace un calcio dove questo non è rigore, però le regole devono essere sempre uguali sennò diventa difficile per noi e più facile per chi le gestisce. Se passo col rosso va bene, se passo col verde va bene, ma poi si fanno gli incidenti».

CONDIZIONI DYBALA – «Sapevamo che lo avremmo messo dentro solo in caso di necessità centellinandolo, è sulla via del rientro. Sta bene, gli mancavano però gli allenamenti e non ce la siamo sentiti di rischiarlo».