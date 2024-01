Milan Roma, i RETROSCENA: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro

Milan Roma: tutti gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match valido per la 20ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Roma sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/24.

20:00 – Contrariamente a quanto accade di solito oggi Maignan è entrato prima di tutti sul terreno di gioco anche prima degli altri colleghi di reparto, in partita fin da subito

20:01 – I tifosi già presenti si surriscaldano ed entrano subito in clima partita fischiando Mourinho inquadrato in tribuna sul maxi schermo dello stadio. Il portoghese risponde scuotendo il capo in senso provocatorio di assenso

20:10 – Dopo Mourinho tocca a Lukaku, l’ex Inter viene beccato dai fischi della curva, al contrario del portoghese resta impassibile, ignorandoli e concentrandosi sul riscaldamento

20:16 – 11 titolare rossonero in cerchio a centrocampo per fare stretching, Pioli al centro carica e da indicazioni alla squadra

20:18 – Lungo confronto durante il riscaldamento tra Kjaer e Gabbia prima che la squadra iniziasse il torello. I due saranno titolari al centro della difesa per la prima volta dal ritorno dell’ex Villarreal a Milano, serve l’intesa giusta

20:25 Adli nel dirigersi verso il resto dei compagni per proseguire il riscaldamento prende il pallone e alza un campanile, prova a stopparlo Calabria a piedi uniti ma il tentativo non riesce

20:28 – Che gol! Sicuri che sia un difensore? Kjaer non lascia scampo a Nava con un gran gol all’incrocio durante le esercitazioni sui tiri in porta nel riscaldamento pre partita. Come lui il compagno di reparto Gabbia autore di due reti su altrettanti tiri

20:30 – Particolarmente in forma Nava, il portiere durante le esercitazioni sui tiri in porta nel riscaldamento pre partita ha negato più volte i gol ai vari Leao, Giroud e Pulisic con interventi di tutto rispetto

20:36 – I tifosi del Milan non risparmiano nessuno durante la lettura della formazione della Roma, particolarmente preso di mira Lukaku ma anche l’ex El Shaarawy

20:40 – I tifosi scaldano la voce e scandiscono nome per nome tutti i titolari del Milan accompagnando la lettura della formazione rossonera da parte dello speaker. Particolare entusiasmo per Leao e Pulisic. Acclamato anche Pioli nonostante la recente delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, e i risultati altalenanti.

20:42 – I fischi del tifosi del Milan rispondono e coprono i cori di quelli della Roma che intonano l’inno della squadra giallorossa. Si scalda anche l’ambiente a pochi minuti dal calcio d’inizio

20:44 – Timidi applausi per Pulisic premiato dal presidente del Milan, Scaroni, come miglior giocatore del mese di dicembre

20:47 – Inizia il match

20:49 – Subito prime indicazioni di Pioli per il reparto difensivo, l’allenatore rossonero guida i movimenti soprattutto di Theo Hernandez, suggerendogli con la mano come seguire l’azione

20:52 – Nel tentativo di rinviare con le mani Maignan viene ostacolato da Celik che finisce per farlo cadere a terra, il portiere rossonero però è bravo a non cadere nella provocazione del giallorosso

20:56 – Pioli vuole che Loftus-Cheek copra di più in zona palla, quindi più difensivo

20:58 – Yacineee Adliii! Con il numero 7 illumina San Siro, finalizzando una grande azione del Milan, esultanza grintosa con un cuore all’indirizzo dei tifosi. Il pubblico risponde cantando per lui

21:02 – Tensioni tra Theo Hernandez e Cristante, il giallorosso accusa il terzino di essere andato a terra troppo facilmente, il battibecco prosegue anche durante il richiamo verbale di Guida con l’azione che prosegue a pochi metri dai tre.

21:10 – Pioli richiama Theo Hernandez dopo una giocata rischiosa nei pressi della rimessa laterale vicino l’area rossonera, l’allenatore vuole più velocità nello smistare il pallone, soprattutto in quella zona del campo

21:13 – In fase di non possesso Adli tende a seguire troppo El Shaarawy. Pioli, in fase di possesso, chiede a Theo di non cercare Leao ma di andare centralmente da Giroud

21:21 Pioli non gradisce una giocata troppo frettolosa di Leao nei pressi della sua panchina, il portoghese cercava un difficile passaggio per Theo Hernandez

21:24 – Dopo l’occasione dalla distanza di Paredes, lasciato troppo libero di calciare, invita la squadra a salire

21:26 – Frenesia in panchina rossonera dopo un episodio da sospetto rigore in area giallorossa con Loftus Cheek coinvolto, Pioli si gira verso i suoi assistenti e chiede chiarezza, il quarto assistente richiama più di un membro dello staff invitando alla calma. A distanza di poco anche Calabria, incrociando Guida chiede la revisione al Var

21:31 – Calabria non ci sta! Dopo un contatto in cui lamentava un fallo subito e non fischiato da Guida, il capitano rossonero rincorre l’arbitro soffermandosi in più di qualche secondo di proteste, ignorate.

21:33 – Finisce il primo tempo

21:45 – Siparietto durante il riscaldamento all’intevallo: il lancio lungo di Zeroli per Terracciano nel corso delle esercitazioni sul cambio gioco, viene intercettato da Okafor che arriva alle spalle del compagno e gli soffia il pallone, lasciandoglielo poco dopo tra le risate generali

21:52 Inizia il secondo tempo

21:57 In fase di non possesso Pioli telecomanda a gesti i movimenti della difesa, stavolta tocca a Calabria che nel secondo tempo gioca dal lato panchina

22:00 – Pioli richiama Reijnders, all’allenatore non è piaciuta la gestione del possesso palla precedente

22:01 – Pioli sconsolato per l’occasione non concretizzata da Gabbia e Kjaer, a pochi passi da Svilar

22:03 -Olivieer Giroudd! Con il numero 9 illumina San Siro, sfruttando l’assist di testa di Kjaer in tuffo a pochi passi da Svilar, esultanza sotto la Curva con il pugno sul petto! Gioisce anche Pioli in panchina che salta con i pugni verso il cielo quasi correndo poi verso i suoi ragazzi.

22:07 – Pioli a colloquio con il suo staff, pensa ai movimenti della squadra e probabilmente prepara qualche cambio

22:14 – Pioli sconsolato dopo l’ingenuità di Calabria che porta al rigore della Roma. Compromette una partita in controllo. L’allenatore non si capacita e si sfoga con lo staff

22:19 – Curioso episodio sul maxi schermo di San Siro, nonostante sia arrivato il gol della Roma da qualche minuto il risultato è ancora fermo sul 2-0 per i rossoneri

22:25 – Escono Pulisic e Leao, i due si accomodano direttamente in panchina con Pioli che si concentra a dare indicazioni alla squadra, portoghese visibilmente sconsolato, testa bassa e silenzio nel accomodarsi

22:31 – Theooo Hernandez! Il numero 19 scaccia i fantasmi, esultanza liberatoria per tutti tifosi e Pioli compreso, l’allenatore si gira verso la panchina e si lascia andare ad una esultanza a pugni stretti e urla di gioia

22:33 – All’ennesimo tiro dalla distanza concesso alla Roma Pioli si gira infuriato verso la panchina, non tollera queste disattenzioni

22:35 Standing ovation per Adli sostituito da Zeroli, anche Pioli se lo coccola prima con una pacca sulla schiena, poi calciando scherzosamente una bottiglietta quasi come a dire: era ora di una prestazione così

22:41 Pioli impaziente, chiede alla panchina quanto manchi alla fine, vuole portarsi a casa i tre punti

22:43 Finisce la partita

22:43 – Adli abbracciato da tutti i membri dello staff e dai compagni in campo, è lui uno dei migliori se non il migliore in campo

22:44 – Esultanza sotto la Curva per l’intera squadra chiamata a raccolta da Kjaer a festeggiare la vittoria, a testimoniare il buon umore è il gesto di Giroud nei confronti di Theo Hernandez, l’attaccante scherza giocando con i capelli del compagno che la prende a ridere