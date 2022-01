Milan Roma: cambio nella panchina giallorossa

Ci sarà un’importante novità nella panchina della Roma, nel big match del 6 gennaio contro il Milan

Cambio in casa Roma. In vista del big match del 6 gennaio contro il Milan, in scena a San Siro, ci sarà un’importante novità sulla panchina dei giallorossi. Al fianco di José Mourinho, infatti, non siederà l’ormai ex vice allenatore, Joao Sacramento, che sui social ha salutato così:

«Termino un ciclo di 2 anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d’orgoglio. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio!».

Al fianco di Mourinho, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe accomodarsi Salvatore Foti.