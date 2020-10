Milan-Roma a San Siro: i rossoneri non ne vincono tre di fila dal 1996

Milan-Roma: i rossoneri sono attualmente a due successi consecutivi casalinghi contro i giallorossi. Tre non accade da Capello

Sono 85 i confronti tra Milan e Roma in casa dei rossoneri in Serie A: 47 vittorie per i padroni di casa, 19 per i giallorossi, 19 anche i pareggi.

Il Milan ha vinto le ultime due gare interne contro la Roma in Serie A; l’ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato tre successi consecutivi in casa contro i giallorossi è stata nel 1996, con Fabio Capello in panchina. Il Milan ha segnato due gol nelle ultime due sfide interne di Serie A contro la Roma: l’ultima volta che ha realizzato più di una rete in tre gare consecutive contro i giallorossi al Meazza è stata nel 2001 (nella gestione Alberto Zaccheroni).