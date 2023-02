Milan, il ritorno di Maignan dipenderà dai prossimi giorni: ecco il lavoro del francese. L’obiettivo del portiere è il recupero della forza esplosiva

Stefano Pioli vuole riavere Mike Maignan per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham. Un ritorno che vorrebbe essere preceduto da qualche minuto in campionato: ecco perché vuole esserci contro l’Atalanta.

I prossimi giorni saranno decisivi, come scrive La Gazzetta dello Sport: «i carichi del programma di recupero aumentano progressivamente, si lavora all’ultimo tassello, il recupero della forza esplosiva». Se il lavoro della settimana non funziona in vista di San Siro, il ritorno sarà a Firenze, contro la Fiorentina il 4 marzo.