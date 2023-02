Milan, Maignan pronto per riprendersi la porta: ritorno in allenamento e sui social

Milan, Maignan sembra pronto per riprendersi la porta: ritorno in allenamento e sui social. In gruppo con la squadra, poi le foto su Instagram dopo settimane di assenza

Mike Maignan lotta per riprendersi la porta del Milan. È difficile che avvenga già la prossima partita, contro l’Atalanta, ma buoni segnali sono arrivati in vista della sfida di Champions League a Londra contro il Tottenham: allenamento in gruppo e dopo lavoro personalizzato, scene che non si vedevano da mesi.

Ritorno in allenamento, ritorno social: pubblicato un post su Instagram con le foto dell’allenamento e la frase: «Stesse interazioni». Sembra che Maignan sia pronto per riprendersi il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.