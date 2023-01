Retroscena di mercato riguardante l’attaccante del Milan Olivier Giroud. Nelle ultime ore si era fatto avanti un club di Premier League

Olivier Giroud ha dovuto rifiutare un club di Premier League in queste ultime ore di mercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, l’attaccante del Milan era stato contattato nella giornata di ieri dalla dirigenza dell’Everton, pronta ad offrirgli un contratto da circa 8 milioni di euro fino a giugno con bonus in caso di salvezza.

Secco il rifiuto dell’attaccante francese, deciso a continuare la sua avventura in rossonero. Nei prossimi giorni si discuterà del suo rinnovo di contratto.