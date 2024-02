Milan Rennes, settore ospiti sold out: torciata dei tifosi francesi – FOTO

Milan Rennes, settore ospiti sold out: torciata tifosi francesi e tanto spettacolo a San Siro per la sfida valida per gli spareggi di Europa League

INVIATO DANIELE GRASSINI – Il settore ospiti di San Siro per Milan Rennes, sfida valida per l’andata dello spareggio di Europa League, è sold out e i tifosi francesi hanno regalato spettacolo.

I tifosi del Rennes si sono fatti sentire per tutto il riscaldamento e durante l’ingresso in campo delle due squadre hanno fatto partire una torciata con un fumo rosso che ha avvolto tutto San Siro .