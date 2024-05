Conte Milan, nuovi contatti ma salgono le chance di vederlo su quell’altra panchina! Il PUNTO sul futuro dell’allenatore

I tifosi del Milan continuano a sognare di vedere Antonio Conte sulla panchina rossonera. Sono in molti i club interessati al tecnico ex Tottenham, che non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro.

Secondo il giornalista Paolo Paganini, l’allenatore aspetta e vuole la Juve. Oltre al Napoli e al Milan, ci sarebbero stati nuovi contatti anche col Bayern Monaco, ma il tecnico avrebbe rifiutato. Anche se il nome di Thiago Motta resta in pole per la panchina bianconera, a detta del giornalista, sarebbero in salita le quotazioni del tecnico salentino.