Niang ci ricasca! Nuovo incidente in auto per l’ex Milan: come sta l’attaccante dell’Empoli dopo l’ultima disavventura

Ancora una disavventura, ancora un incidente automobilistico per M’Baye Niang. Per i tifosi del Milan sarà come vivere un déjà-vu, pensando ai vari incidenti fatti dall’attaccante quando vestiva la maglia rossonera.

Come riferisce La Nazione, il centravanti dell’Empoli ieri, mentre si trovava a bordo del suo Suv Mercedes, è andato a sbattere contro due veicoli in sosta, danneggiando un furgoncino ed un’altra auto. Dalle prime ricostruzioni fortunatamente non ci sono persone ferite. I testimoni hanno riferito della presenza di due persone sull’auto, una di esse era l’ex rossonero: resta da capire se era lui alla guida o se era solo un passeggero.