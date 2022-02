Milan Renato Sanches, si va avanti: previsti nuovi contatti con Mendes

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan continua a lavorare alla pista che porta a Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è l’obiettivo numero uno per giugno

È Renato Sanches l’obiettivo numero uno del Milan per il prossimo mercato estivo. L’addio ormai quasi certo di Kessiè impone ai rossoneri un grande colpo in mediana ed il centrocampista del Lille è in cima alla lista dei desideri di Maldini e Massara.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti tra la dirigenza e Jorge Mendes, agente del giocatore ed anche di Rafael Leao, per cui si lavora con ottimismo per il rinnovo.