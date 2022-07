Il Milan continua ad attendere novità da Renato Sanches. Il centrocampista va in ritiro con il Lille in attesa di decidere il suo futuro

Renato Sanches resta la prima scelta del Milan a centrocampo, ma l’attesa per sciogliere il nodo legato al suo futuro continua. Come comunicato da RMC Sport, il centrocampista partirà in ritiro con il Lille di Paulo Fonseca mentre i club in corsa per lui restano i rossoneri ed il PSG.

Il Milan resta l’unica squadra ad avere l’accordo con i francesi, mentre il giocatore, che comincia a spazientirsi, aspetta il Paris Saint-Germain.