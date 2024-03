Milan Real Madrid Primavera streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Youth League

Milan Real Madrid Primavera streaming LIVE e diretta tv: di seguito dove vedere il quarto di finale di Youth League in programma domani alle 16:00 al PUMA House of Football

Milan Primavera Real Madrid, sfida valida per il quarto di finale di Youth League, andrà in scena mercoledì 13 marzo alle 16:00 al PUMA House of Football.

La sfida tra rossoneri e blancos sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky Sport 1 (canale 201), Uefa TV, Milan TV e AC Milan APP.