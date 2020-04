Milan, Rangnick potrebbe non escludere Pioli: il pensiero di Gazidis

Gazidis pensa ad un ruolo da dirigente per Rangnick: in quest’ottica sulla panchina del Milan potrebbe essere confermato Pioli

Clamorosamente rispetto a quanto vociferato negli scorsi mesi, il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick al Milan potrebbe non escludere la figura di Stefano Pioli come prossimo allenatore. Ivan Gazidis infatti vorrebbe un inserimento graduale del manager tedesco in Italia e in rossonero affidandogli inizialmente la gestione dell’area tecnica e sportiva in veste di dirigente piuttosto che in quella di tecnico e allenatore. Una decisione vagliata dallo stesso Rangnick che già in passato aveva abbandonato in corsa il ruolo in panchina per “troppo stress”.

In quest’ottica il nome di Pioli come allenatore del Milan anche nella prossima stagione potrebbe clamorosamente essere confermato. Il tecnico parmigiano è stato giudicato positivamente dalla proprietà americana nel corso di questi mesi a Milanello.