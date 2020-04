Milan, per i Singer è “Anno zero”: via Maldini e 100 milioni sul mercato

La famiglia Singer sembra aver ormai abbandonato l’idea di cedere il Milan a breve: Elliott ora è pronto al suo “anno zero”

La probabile chiusura anticipata della stagione e la crisi economica che ne conseguirà sembra aver convinto la famiglia Singer, Gordon e Paul proprietari del fondo Elliott, a mantenere la presa sul Milan anche nel prossimo futuro. Il quadro che si sta delineando negli uffici di via Aldo Rossi appari chiaro: l’avventura di Maldini e Massara, secondo quanto riportato da Gazzetta, sembra essere giunta al termine e dalla prossima stagione a gestire in prima persona il progetto sarà Ivan Gazidis.

Il manager sudafricano ha già scelto la sua squadra ma la pandemia mondiale di Covid-19 ha obbligato ad alcuni cambi in corsa: Rangnick, inizialmente una certezza nei piani di Gazidis, resta in pole ma non più in veste di allenatore bensì di direttore tecnico e sportivo. Chi assumerà un ruolo di maggiore rilievo all’interno della società sarà Geoffrey Moncada, attuale talent scout che insieme al futuro ds delineerà la prossima campagna acquisti. A proposito di calciomercato Elliott, che già a gennaio ha quasi completato il riassesto verso il basso del monte ingaggi, avrebbe intenzione di immettere nuova liquidità nelle casse rossonere sfruttando, in maniera quasi spiazzante, la crisi che coinvolgerà la maggior parte dei top club: 100 milioni per l’anno zero della sua gestione.

UN GRANDE NOME IN ATTACCO – Nelle ultime ore sembra star prendendo sempre più quota l’idea di ripartire con un grande acquisto per il reparto avanzato: Mauro Icardi. Il centravanti argentino gradirebbe, come la sua manager e compagna Wanda Nara, il ritorno a Milano dopo la parentesi poco esaltante vissuta a Parigi.

DONNARUMMA RINNOVA – Una conseguenza del Coronavirus potrebbe riguardare anche Gianluigi Donnarumma: la pandemia, come dichiarato ai nostri microfoni da Marco Bellinazzo, potrebbe portare ad un deprezzamento (quasi del 30%) dei vari cartellini; proprio per questo difficilmente Elliott deciderà di mettere oggi sul mercato il proprio estremo difensore e starebbe già lavorando con Raiola per il rinnovo.