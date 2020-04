Milan, Rakitic apre ma mette in chiaro le cose con grande personalità

Milan, Rakitic osservato da diversi club italiani. C’è anche il Milan in attesa, oltre a Juventus ed Inter. Il giocatore intanto chiarisce

CHIAREZZA NECESSARIA- «Futuro? Sarò io a deciderlo. Non sono un sacco di patate. Contratto in scadenza nel 2021? Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene. Come ho sempre detto, poter giocare al Barça per me è il posto perfetto. Quello che voglio è divertirmi e aiutare la squadra. Ho avuto una prima parte della stagione molto strana, molto sorprendente in negativo per me, ma da lì devo imparare diverse cose e migliorare». Queste le sue parole a Mundo Deportivo.