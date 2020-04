Rakitic, il Barcellona lo inserisce tra i cedibili: Milan in attesa

Rakitic scaricato dal Barcellona, l’Europa in agguato per il centrocampista croato, anche il Milan lo è, insieme ad Inter e Juventus

Rakitic scaricato dal Barcellona, l’Europa in agguato per il centrocampista croato, anche il Milan lo è, insieme ad Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le voci arriverebbero dalla Spagna e troverebbero conferma giorno dopo giorno.

TRA I CEDIBILI- I blaugrana lo avrebbero inserito nei cedibili in vista del calciomercato estivo, soprattutto in vista della scadenza nel 2021. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. Due gli impedimenti non da poco per i rossoneri (LEGGI QUI).