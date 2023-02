Milan, quanto è quotato dai bookmakers il trionfo dei rossoneri in Champions League?

Il Milan è riuscito ad imporsi in maniera notevole durante la nuova stagione di Champions League.

Malgrado alcune difficoltà incontrate, specialmente durante i match in cui ha affrontato le big in competizione, la squadra campione d’Italia è riuscita nonostante tutto a raggiungere gli ambitissimi ottavi di finale, insieme agli altri club italiani dell’ Inter e del Napoli.



Si tratta di un risultato molto importante, da non sottovalutare, e i tifosi cominciano finalmente a vedere concreta la possibilità di vedere i rossoneri sollevare la prestigiosa coppa della Champions. A tal proposito, può essere interessante analizzare le quote offerte dai principali bookmakers che operano sui migliori casinò online. Vediamo, quote alla mano, quanto è statisticamente probabile che il team di Pioli raggiunga questo importantissimo traguardo.

Il Milan e la Champions

I rossoneri possono vantare ben 7 Champions League conquistate nel corso della propria storia calcistica. Chi è dotato di buona memoria ricorderà certamente il primo titolo conquistato dal Milan durante la stagione calcistica 1962/1963, occasione in cui a sollevare la gloriosa coppa fu il leggendario capitano Cesare Maldini.

Circa 50 anni dopo, nel 2023, il Milan potrebbe vivere nuovamente questo sogno di gloria. La squadra ha dimostrato, infatti, di avere tutte le carte in regola per poter raggiungere questo ambizioso traguardo e per competere con i migliori club europei. Malgrado alcune performance che non hanno convinto Paolo Scaroni, il presidente rossonero si è dimostrato particolarmente entusiasta per il ritorno del portiere Maignan.

Le quote dei bookmakers

Dando un’occhiata alle quote offerte dai principali bookmakers all’interno dei migliori casino online, una vittoria del Milan viene quotata 51 volte la posta. Per gli esperti di quote, insomma, un trionfo della squadra rossonera sembrerebbe essere un’ipotesi abbastanza remota. Il club favorito per la vittoria, a quanto pare, è invece il Manchester City, la cui vittoria viene quotata solo 2.80 volte.

Considerando esclusivamente i club italiani in gara, per la vittoria del Napoli viene offerta una quota di 14.00, mentre l’Inter è quotata a 29.00. Questo significa che il trionfo dei rossoneri sarebbe un evento particolarmente sorprendente. Eppure il Milan non risulta essere la squadra meno favorita per la conquista del titolo, dal momento che per Lipsia e Brugge vengono offerte rispettivamente le quote di 101.00 e 151.00.

Crederci fino in fondo

Inutile basare le proprie aspettative esclusivamente sulle quote dei bookmakers. Si sa, il pallone è rotondo, e nel mondo del calcio tutto è possibile, al di là dei pronostici realizzati. Dopo la conquista dello scudetto, la vittoria della Champions League sarebbe un vero jackpot per il club rossonero. Non ci resta altro che seguire gli sviluppi della competizione e sperare nella grande impresa del Milan.