Milan PSG, finito il tempo degli esperimenti: pronti tre importanti rientri dal primo minuto in Champions League

È finito il tempo degli esperimenti per Pioli: il tecnico rossonero ha abbandonato subito il deludente 4-4-2 provato senza successo con l’Udinese per ritornare al consueto 4-3-3.

Non solo, il Milan ritroverà anche alcuni big per l’importante sfida di Champions League. Dovrebbero partire dal primo minuto Theo Hernandez, Pulisic e Loftus-Cheek (quest’ultimo ha già messo minuti nel motore sabato proprio in vista della gara di domani). A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.