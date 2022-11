Milan, tutti i propositi di Pioli nella sosta: c’è Vranckx titolare. Il tecnico rossonero sa su cosa lavorare

Come spiega La Gazzetta dello Sport dall’11 al 20 dicembre Pioli sarà a Dubai con il Milan privo dei giocatori che vanno al Mondiale. Potrà fare esperimenti in amichevole – uno annunciato, Vranckx titolare – e lavorare al caldo sulla condizione, come se fosse estate.

Nell’estate 2020 la media punti passò da 1,4 a 2,2: questa volta il tecnico deve spingere l’entusiasmo, far crescere Thiaw e Vranckx, testare la difesa a tre e magari sbloccare Adli.